Представлен 31,5-дюймовый смарт-монитор Acer CS322QK

Компания Acer пополнила ассортимент смарт-мониторов моделью CS322QK, которая основана на 31,5-дюймовой панели IPS с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 60 Гц, яркостью 350 кд/м2, 98-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, операционной системой webOS от LG, который наделяет монитор функциями Smart TV, адаптером беспроводной связи Bluetooth для подключения игровых контроллеров и AirPlay 2 для трансляции контента, двумя интерфейсами HDMI 2.0, портом USB Type-C с функцией обратной зарядки мощностью 90 Вт, двумя разъемами USB Type-A и встроенными 3-Вт динамиками. Монитор станет доступен для покупки на европейском рынке в четвертом квартале этого года по цене в 900 евро.

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