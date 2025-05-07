Представлен 320-Гц монитор AOC Gaming U27G4R

Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Gaming U27G4R, которая может похвастаться технологией Dual Frame. Пользователь может одним нажатием переключаться между режимом с разрешением 4K и кадровой частотой 160 Гц, а также режимом с разрешением 1080p и частотой обновления 320 Гц.

Новинку также получила 27-дюймовую панель Fast IPS с глобальной яркостью 400 нит, 124,7% покрытием цветовой палитры sRGB, 93,4% Adobe RGB и 95,9% DCI-P3, режимом отклика 0,3 мс (GtG) в сверхбыстром режиме, поддержкой технологии Adaptive Sync для устранения разрывов, технологий Anti-Blue Light и Flicker-Free для заботы о глазах пользователей, регулируемой подставкой, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4, а также концентратором USB 3.1 на четыре разъема. Цена монитора составляет 370 евро.