Представлен 320-Гц монитор ASUS ROG Strix XG27ACMS

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью ROG Strix XG27ACMS, которая получила 27-дюймовую Fast IPS-матрицу с разрешением 2560:1440 пикселей (формат QHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой до 320 Гц, временем отклика 1 мс (GtG), показателем типичной яркости 350 кд/м² и пиковой яркости 500 кд/м² (HDR10), статической контрастностью 1000:1, глубиной цвета 10 бит, 94% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 130% охватом sRGB, антибликовым покрытием, поддержкой Flicker-free и Low Blue Light для заботы о глазах пользователей, сертификацией TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light и VESA DisplayHDR 400, поддержкой адаптивной синхронизации FreeSync Premium, совместимостью NVIDIA G-SYNC, технологией Extreme Low Motion Blur (ELMB) Sync, гибко регулируемой подставкой, настенным креплением VESA (100:100 мм), интерфейсами DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и USB-C (DP Mode и 15-Вт зарядка), а также 3,5-мм гнездом для наушников. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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