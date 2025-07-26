Представлен 320-Гц монитор ViewSonic VX25G26-2K-3

Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью VX25G26-2K-3, которая получила 24,5-дюймовую Fast IPS-матрицу с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 320 Гц, яркостью 450 нит, временем отклика GtG 1 мс, статической контрастностью 1000:1, глубиной цвета 8 бит, 99% покрытием цветовой палитры sRGB и 90% пространства DCI-P3, подставкой с регулировкой высоты, угла наклона и поворота, задней подсветкой, настенным креплениям VESA 100:100 мм, двумя портами HDMI 2.1 и двумя интерфейса DisplayPort 1.4, каждый из которых поддерживает частоту обновления 320 Гц. Монитор оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 180 долларов.