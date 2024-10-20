Представлен 34-дюймовый изогнутый монитор LG 34BA85QE

Компания LG пополнила ассортимент широкоформатных мониторов UltraWide моделью 34BA85QE, которая основана на 34-дюймовой изогнутой матрице IPS с разрешением 3440:1440 точек (формат WQHD). Новинка также характеризуется соотношением сторон 21:9, радиусом кривизны 3800R, кадровой частотой 60 Гц, скоростью отклика 5 мс, пиковой яркостью 300 нит, поддержкой HDR10, 99-процентным покрытием цветового пространства sRGB, двумя интерфейсами HDMI, одним портом DisplayPort, разъемом USB-C с поддержкой зарядки других устройств мощностью 90 Вт, портом Ethernet, USB-концентратором, интегрированной веб-камерой и микрофоном. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.