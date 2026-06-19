Представлен 340-Гц монитор ViewSonic VX27G26-2K-9

Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью VX27G26-2K-9, которая получила 27-дюймовую матрицу Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 320 Гц и 340 Гц в разгоне, соотношением сторон 16:9, глубиной цвета 10 бит, углами обзора 178 градусов по горизонтали и вертикали, временем отклика 1 мс (GtG), пиковой яркостью 450 нит, контрастностью 1000:1, поддержкой HDR10. 97% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 100% охватом цветового пространства sRGB, совместимостью с технологией AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync, режимом для киберспортсменов с масштабированием с 27 до 24,5 дюйма, металлической подставкой, встроенный блоком питания, светодиодной подсветкой, двумя интерфейсами HDMI 2.1, двумя портами DisplayPort 1.4, 3,5-мм аудиогнездом, подставкой с регулировкой угла наклона от -5° до 20° и креплением VESA 100:100 мм. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.