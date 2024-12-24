Представлен 360-Гц монитор AOC Agon Pro AG276QSD

Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Agon Pro AG276QSD, которая основана на 26,5-дюймовой матрице QD-OLED с разрешением 2560:1440 (формат QHD). Новинка также характеризуется пиковой яркостью 1000 нит, временем отклика 0,03 мс (GtG), кадровой частотой 360 Гц, сертификатом HDR400 True Black, статической контрастностью 1500000:1, 99% покрытием цветового пространства DCI-P3 и 100% охватом цветовой гаммы sRGB, сертификацией TÜV Rheinland о низком уровне синего света и отсутствии мерцания, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4 с Display Stream Compression (DSC), тремя портами USB 3.2, 3,5-мм гнездом для наушников и подставкой с возможностью отрегулировать высоту, угол наклона и поворота. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.