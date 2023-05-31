Представлен 360-Гц монитор ASUS ROG Strix XG259QN

Компания ASUS привезла на выставку Computex 2023 геймерский монитор ROG Strix XG259QN, который получил 24,5-дюймовую Fast IPS-матрицу с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD). Новинка характеризуется кадровой частотой 360 Гц с функцией разгона до 380 Гц, временем отклика от серого к серому 1 мс, сертификацией VESA DisplayHDR 400, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium для более плавной картинки, поддержкой технологии переменной частоты обновления Adaptive Sync (VRR), интерфейсами DisplayPort 1.4,HDMI 2.0 и USB 3.2 Type-A, а также 3,5-мм аудиогнездом. Цена и дата начала продаж ASUS ROG Strix XG259QN будут объявлены позже.

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