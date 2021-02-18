Представлен 360-Гц монитор Acer Predator X25bmiiprzx

Компания Acer пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Predator X25bmiiprzx, которая получила 24,5-дюймовую IPS-панель с разрешением Full HD. Новинка характеризуется кадровой частотой 360 Гц, временем отклика 0,3 мс, сертификатом VESA DisplayHDR 400 и яркостью 400 кд/м2, 99% охватом цветовой палитры sRGB, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов, поддержкой технологий NVIDIA G-SYNC и NVIDIA Reflex Latency Analyzer, датчиком LightSense для оптимизации яркости, системой BlueLightShield для защиты глаз пользователя, стереофоническими динамиками по 2 Вт, интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, концентратором USB 3.2 Gen1 Type-A и подставкой с возможностью сменить ориентацию с альбомной на портретную.