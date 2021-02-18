Представлен 360-Гц монитор Acer Predator X25bmiiprzx

Компания Acer пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Predator X25bmiiprzx, которая получила 24,5-дюймовую IPS-панель с разрешением Full HD. Новинка характеризуется кадровой частотой 360 Гц, временем отклика 0,3 мс, сертификатом VESA DisplayHDR 400 и яркостью 400 кд/м2, 99% охватом цветовой палитры sRGB, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов, поддержкой технологий NVIDIA G-SYNC и NVIDIA Reflex Latency Analyzer, датчиком LightSense для оптимизации яркости, системой BlueLightShield для защиты глаз пользователя, стереофоническими динамиками по 2 Вт, интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, концентратором USB 3.2 Gen1 Type-A и подставкой с возможностью сменить ориентацию с альбомной на портретную.

Комментарии и отзывы Acer Predator X25bmiiprzx
Обзоры:
Лучший 4К монитор для игр. Viewsonic VX3211-4K-mhd 31.5Лучший 4К монитор для игр. Viewsonic VX3211-4K-mhd 31.5
Обзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбукаОбзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбука
Лучшие UltraWide мониторы. GigaByte G34WQCЛучшие UltraWide мониторы. GigaByte G34WQC
Новости:
LG представила 32-дюймовый монитор UltraFine Display Ergo 4K

Компания LG Electronics известна своими качественными дисплеями и первоклассными мониторами. Теперь компа...
Обзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбука

Мониторы UltraWide дают сразу ряд преимуществ в сравнении с традиционным соотношением сторон, добавляя до...
Представлен 165-Гц монитор MSI MPG Artymis 343CQR

Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью MPG Artymis 343CQR, который предназначен для работы ...
Обзор ONYX BOOX Viking. Ридер с алюминиево-магниевым корпусомОбзор ONYX BOOX Viking. Ридер с алюминиево-магниевым корпусом
Лучшая клавиатура для работы. A4Tech KV-300H dark Grey USBЛучшая клавиатура для работы. A4Tech KV-300H dark Grey USB
Обзор Haier HHX-G64CWB. Газовая варочная панель с трехконтурной конфоркойОбзор Haier HHX-G64CWB. Газовая варочная панель с трехконтурной конфоркой
Обзор Camshel Stream. Видеорегистратор для такси и служебного транспортаОбзор Camshel Stream. Видеорегистратор для такси и служебного транспорта
Лучшие электробритвы. Xiaomi Mi Electric Shaver S500Лучшие электробритвы. Xiaomi Mi Electric Shaver S500
OPPO A55 5G выпущен в Китае с процессоро...
OPPO A55 5G выпущен в Китае с процессороКомпания OPPO представила новый бюджетный смартфон 5G под названием OPPO A55 5G в Китае. ...
Кинокамеру Sony FX3 показали на фото...
Кинокамеру Sony FX3 показали на фотоВ сети появились первые изображения кинокамеры Sony FX3 с байонетом E-mount, которая выполнена в форм-фак...
Nintendo 3DS или Wii U лишатся Netflix...
Nintendo 3DS или Wii U лишатся NetflixЕсли вы используете Nintendo 3DS или Wii U в качестве основной платформы для просмотра Netflix, вам скоро...
У нового флагмана Samsung есть секретное...
У нового флагмана Samsung есть секретноеSamsung Galaxy S21 превзойдет своих предшественников с новыми технологиями и, что самое удивительное, с н...
Black Shark 4 может разочаровать автоном...
Black Shark 4 может разочаровать автономВ базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились некоторые сведения о геймерском смартфоне Black Sh...
Представлен ноутбук Samsung Galaxy Book ...
Представлен ноутбук Samsung Galaxy Book Компания Samsung пополнила ассортимент ноутбуков моделью Galaxy Book Flex 2, которая может похвастаться п...
Samsung Galaxy Z Flip 5G обновили до And...
Samsung Galaxy Z Flip 5G обновили до AndКомпания Samsung раньше времени выпустила фирменную оболочку Samsung One UI 3.0 на базе Android 11 для ск...
Новые фото с глобальной версии Xiaomi Mi...
Новые фото с глобальной версии Xiaomi MiКомпания Xiaomi опубликовала новые фотографии, сделанные на международную версию смартфона Xiaomi Mi 11. ...
Logitech Circle View Doorbell для вашего...
Logitech Circle View Doorbell для вашегоLogitech представила Circle View Doorbell — новый видеодомофон для умных домов. Это устройство было разра...
Обзор Razer Gigantus V2 Medium и Razer G...
Обзор Razer Gigantus V2 Medium и Razer GЛюбая, даже самая дорогая игровая мышка, для корректной работы и контролируемого скольжения требует налич...
Фэнтезийная MMORPG Chrono Odyssey появит...
Фэнтезийная MMORPG Chrono Odyssey появитЮжнокорейская студия NPIXEL анонсировала MMORPG-проект Chrono Odyssey. Разработчик намерен выпустить ее в...
Samsung Galaxy S21 не получит слот micro...
Samsung Galaxy S21 не получит слот microЗаслуживающий доверия информатор Роланд Квандт раскрыл новые подробности о флагманском смартфоне Galaxy S...
Обзор Samsung Wireless Charger Trio. Порядочная беспроводная зарядка для трех устройстваОбзор Samsung Wireless Charger Trio. Порядочная беспроводная зарядка для трех устройства
Обзор Creative Aurvana Live! SE. Проводные наушники для меломановОбзор Creative Aurvana Live! SE. Проводные наушники для меломанов
Обзор Lenovo ThinkSmart View (ZA690028RU). Терминал видеоконференцсвязи Microsoft TeamsОбзор Lenovo ThinkSmart View (ZA690028RU). Терминал видеоконференцсвязи Microsoft Teams
Обзор Creative SXFI GAMER. Лучшие проводные игровые наушники 2020Обзор Creative SXFI GAMER. Лучшие проводные игровые наушники 2020
Обзор ASRock X299 TAICHI CLX. Материнская плата для процессоров Intel Cascade LakeОбзор ASRock X299 TAICHI CLX. Материнская плата для процессоров Intel Cascade Lake
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor