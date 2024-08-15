Представлен 360-Гц монитор Alienware AW2725QF

Бренд Alienware пополнил ассортимент игровых мониторов моделью AW2725QF, которая основана на 27-дюймовой IPS-панели. Она работает в двух режимах: 4K с 180 Гц и Full HD с 360 Гц. Сменить режим можно одной кнопкой.

Монитор также характеризуется пиковой яркостью 600 кд/м2 в режиме HDR, временем отклика 0,5 мс (GtG), 95% покрытием цветовой палитры DCI-P3, показателем цветопередачи Delta E <2, сертификацией Dolby Vision и VESA DisplayHDR 600, поддержкой синхронизации NVIDIA G-Sync и VESA Adaptive-Sync, двумя портами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4, USB-концентратором с тремя портами USB-A и одним USB-C. Монитор уже появился в китайской продаже по цене в 600 долларов. Старт международных продаж намечен на 12 сентября.
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