Представлен 360-Гц монитор Alienware AW2725QF

Монитор также характеризуется пиковой яркостью 600 кд/м2 в режиме HDR, временем отклика 0,5 мс (GtG), 95% покрытием цветовой палитры DCI-P3, показателем цветопередачи Delta E <2, сертификацией Dolby Vision и VESA DisplayHDR 600, поддержкой синхронизации NVIDIA G-Sync и VESA Adaptive-Sync, двумя портами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4, USB-концентратором с тремя портами USB-A и одним USB-C. Монитор уже появился в китайской продаже по цене в 600 долларов. Старт международных продаж намечен на 12 сентября.