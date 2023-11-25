Представлен 360-Гц монитор HKC MG27QH

Компания HKC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MG27QH, которая получила 27-дюймовую матрицу Ultra Fast IPS с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка также характеризуется кадровой частотой 360 Гц, временем отклика от серого к серому 1 мс, яркостью 400 нит, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, 100% охватом цветового пространства sRGB и 96% DCI-P3, сертификацией Display HDR600, поддержкой технологий FreeSync и G-Sync, разъемами HDMI 2.1, DP1.4 и USB 3.0, 3,5-мм гнездом для наушников, подставкой с возможностью регулировки высоты, поворота и наклона, а также настенным креплением VESA (100:100). Монитор уже появился в китайской продаже по цене в 845 долларов.