Представлен 390-Гц монитор Philips Evnia 25M2N5200U

Компания Philips пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Evnia 25M2N5200U, которая основана на 24,5-дюймовой IPS-матрице с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц или до 390 Гц в разгоне, временем отклика 1 мс GtG, типичной яркостью 400 кд/м², статической контрастностью 1000:1, 8-битной глубиной цвета, сертификацией DisplayHDR 400, 105% охватом цветового пространства sRGB и 93% NTSC, режимом LowBlue Mode для снижения интенсивности, технологией Flicker-free для уменьшения мерцания, антибликовым покрытием, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним портом DisplayPort 1.4, USB-хабом, 3,5-мм гнездом для наушников и регулируемой подставкой. Цена монитора на дебютном британском рынке составляет 330 фунтов стерлингов.