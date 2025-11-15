Представлен 500-Гц монитор Innocn GA27M1Q

Компания Innocn пополнила ассортимент игровых мониторов моделью GA27M1Q, которая основана на 27-дюймовой матрице QD-OLED производства Samsung с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется частотой обновления 500 Гц (с технологией DSC), 99-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, контрастностью 1500000:1, сертификацией DisplayHDR 500, временем отклика 0,03 мс, поддержкой переменной частоты обновления FreeSync и G-Sync для минимизации разрывов, режимом MAC-VIEW для согласование цветов при использовании с MacBook, двумя интерфейсами HDMI 2.1, портом DisplayPort 1.4, двумя разъемами USB-A 3.0, 3,5-мм гнездом для наушников и подставкой с регулировкой угла наклона и высоты, а также переводом в портретный режим. Цена монитора составляет 800 долларов.