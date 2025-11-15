Представлен 500-Гц монитор Innocn GA27M1Q

Компания Innocn пополнила ассортимент игровых мониторов моделью GA27M1Q, которая основана на 27-дюймовой матрице QD-OLED производства Samsung с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется частотой обновления 500 Гц (с технологией DSC), 99-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, контрастностью 1500000:1, сертификацией DisplayHDR 500, временем отклика 0,03 мс, поддержкой переменной частоты обновления FreeSync и G-Sync для минимизации разрывов, режимом MAC-VIEW для согласование цветов при использовании с MacBook, двумя интерфейсами HDMI 2.1, портом DisplayPort 1.4, двумя разъемами USB-A 3.0, 3,5-мм гнездом для наушников и подставкой с регулировкой угла наклона и высоты, а также переводом в портретный режим. Цена монитора составляет 800 долларов.

Представлен 250-Гц монитор Skyworth G27Q MAX…
Компания Skyworth пополнила ассортимент игровых мониторов моделью G27Q MAX, которая получила 27-дюймовую …
Портативный монитор MSI PRO MP165 E6 оценен в 115 долларов …
Компания MSI представила портативный монитор PRO MP165 E6, который получил 15.6-дюймовый IPS-матрицу с ра…
Xiaomi представила бюджетный монитор Redmi A27U Type-C (2026…
Компания Xiaomi объявила о выпуске монитора Redmi A27U Type-C 2026, который доступен для предварительного…
Представлен 4K-монитор EIZO ColorEdge CG3100X…
Компания EIZO пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью ColorEdge CG3100X, которая получил…
Представлен монитор Digma Progress 27P502Q для работы и учёб…
Digma объявляет о старте продаж нового монитора Progress 27P502Q с диагональю 27 дюймов. На таком экране …
Samsung представила портативный монитор на подставке…
Компания Samsung представила новый портативный дисплей, который можно возить на роликовой подставке или п…
Представлен самый быстрый в мире QD-LED игровой монитор AORU…
GIGABYTE объявила о выходе самого быстрого в мире QD-OLED игрового монитора AORUS FO27Q5P. 27-дюймовый QH…
GIGABYTE представила геймерский монитор AORUS FO27Q5P…
Компания GIGABYTE официально анонсировала флагманский дисплей AORUS FO27Q5P — один из первых в мире игров…
GIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цветеGIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цвете
Игровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тесты
GIGABYTE MO34WQC2 обзор и тесты QD-OLED монитора 240 ГцGIGABYTE MO34WQC2 обзор и тесты QD-OLED монитора 240 Гц
Игровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тесты
GIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4K/FHDGIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4K/FHD
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor