Представлен 43-дюймовый монитор Gigabyte Aorus FV43U

Компания Gigabyte показала на презентации во Вьетнаме свои новые продукты, одним из которых стал 43-дюймовый геймерский монитор Aorus FV43U. Новинка характеризуется 10-битной матрицей на основе технологии квантовых точек (Quantum Dot), разрешением 4K, частотой обновления изображения 144 Гц, 97% охватом цветового пространства DCI-P3, временем отклика 1 мс (MPRT), максимальной яркостью 1000 кд/м2 и сертификаций Vesa DisplayHDR 1000. Пока неизвестно, получил ли монитору поддержку интерфейса HDMI 2.1, но производитель уже заявил об отличной совместимости с консолями нового поколения. Некоторые азиатские ретейлеры уже начали открывать предзаказы на новинку. Aorus FV43U уже доступен для предварительного заказа в некоторых азиатских странах по цене около 1500 долларов.