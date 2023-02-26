Представлен 44,5-дюймовый монитор AOC Agon AG455UCX

Компания AOC представила игровой монитор Agon AG455UCX, который получил 44,5-дюймовую VA-панель с разрешением 5120:1440 пикселей (формат DQHD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1,5 м, частотой обновления изображения 165 Гц, поддержкой технологии AMD FreeSync, типичной контрастностью 2400:1 и максимальной 3000:1, максимальной яркостью 400 кд/кв.м, тремя интерфейсами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4, портом USB-C (DisplayPort), встроенным KVM-переключателем, 5-Вт динамиками, концентратором USB 3.2 Gen 1 с четырьмя портами и регулируемой подставкой. Рекомендованная цена пока не объявлена, но предполагается, что она составит около 1000 долларов.

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