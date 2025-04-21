Представлен 45-дюймовый монитор LG UltraGear OLED 45GX90SA

Компания LG пополнила ассортимент широкоформатных мониторов моделями UltraGear OLED 45GX90SA и UltraGear OLED 39GX90SA. Новинки характеризуются изогнутыми OLED-матрицами с разрешением 3440:1440 точек, кривизной 800R, кадровой частотой 240 Гц, яркостью 275 кд/м², 98,5% покрытием цветовой палитры DCI-P3, сертификацией VESA DisplayHDR True Black 400, поддержкой AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync, предустановленной ОС webOS 24, регулируемой подставкой, интерфейсами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB Type-C, поддержкой пульта дистанционного управления Magic Remote и голосового управления. Мониторы появятся в продаже 22 апреля по цене в 1700 и 1600 долларов соответственно.

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