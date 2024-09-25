Представлен 480-Гц монитор Sony Inzone M10S

Компания Sony выпустила игровой монитор Inzone M10S, который основан на 27-дюймовой матрице OLED с разрешением 2560:1440 точек (формат QHD), частотой обновления изображения 480 Гц, временем отклика 0,03 мс, максимальной яркостью HDR 1300 нит, 98-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, сертификацией DisplayHDR True Black 400, функциями улучшения игрового процесса, поддержкой синхронизации NVIDIA G-SYNC, подставкой с возможностью отрегулировать высоту, а также угол наклона и поворота, интерфейсом DisplayPort 2.1 и портом HDMI 2.1 для подключения к настольным компьютерам, ноутбукам или игровым приставкам. Цена монитора составляет 1100 долларов.

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