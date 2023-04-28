Представлен 49-дюймовый монитор ASUS ROG STRIX XG49WCR

Компания ASUS официально представила геймерский монитор ROG STRIX XG49WCR, предварительный анонс которого состоялся еще в начале этого года на выставке CES 2023. Новинка характеризуется 49-дюймовой изогнутой панелью с радиусом кривизны 1800R, соотношением сторон 32:9, разрешением 5120:1440 пикселей (формат Dual QHD), кадровой частотой 165 Гц, 125-процентным охватом цветовой палитры sRGB, поддержкой адаптивной синхронизации от NVIDIA и AMD, интерфейсами DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB-C и USB-A, а также портом LAN. Монитор должен появиться в продаже до конца июня этого года по ориентировочной цене в 1200 евро.

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