Представлен 49-дюймовый монитор Lenovo ThinkVision P49w

Компания Lenovo пополнила ассортимент сверхширокоформатных мониторов моделью ThinkVision P49w, которая основана на 49-дюймовой IPS Black-матрицей с разрешением 5120:1440 пикселей. Новинка также характеризуется радиусом кривизны 3800R, частотой обновления 60 Гц, контрастностью 2000:1, соотношением сторон 32:9, 98% охватом цветовой палитры DCI-P3, 100% sRGB и 100% Rec.709, показателем цветопередачи ΔE < 2, поддержкой HDR 10, сертификацией Rheinland Eye Protection и EyeSafe2.0, двумя 5-Вт динамиками, 3,5-мм аудиогнездом, интерфейсами USB-A, USB-B, USB-C с поддержкой обратной зарядки до 100 Вт, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и Thunderbolt 4, а также портом LAN Ethernet. Цена монитора на китайском рынке составляет 1235 долларов.

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