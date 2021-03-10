Представлен 4K OLED-монитор LG UltraFine 27BP95E

Компания LG пополнила ассортимент мониторов моделью UltraFine 27BP95E, которая ориентирована на профессиональных пользователей. Новинка характеризуется 27-дюймовой панелью с органическими светодиодами (OLED), разрешением 3840:2160 пикселей, 99% охватом цветовой палитры DCI-P3, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, временем отклика 1 мс, кадровой частотой 60 Гц, максимальной яркостью 540 кд/м2, контрастностью до 1 000 000:1, разъемами DisplayPort 1.4 и HDMI, интерфейсом USB Type-C с возможностью подключения ноутбука и подзарядки до 90 Вт, подставкой с возможностью перевода экрана в портретную ориентацию, регулировкой угла наклона и высоты, а также калибровочным датчиком. Старт продаж монитора запланирован на лето этого года.