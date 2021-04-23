Представлен 4К-монитор ASUS ROG Strix XG27UQR

Компания ASUS пополнила ассортимент мониторов игрового семейства ROG моделью Strix XG27UQR, которая получила 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K). Новинка характеризуется поддержкой HDR10, системы G-SYNC для более плавного геймплея, 90% охватом цветовой палитры DCI-P3, кадровой частотой 144 Гц, яркостью 400 кд/м2, контрастностью 1000:1, временем отклика 1 мс (MPRT), углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, технологией Display Stream Compression (DSC) для сжатия данных, двумя разъемами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, 3,5-мм разъемом, подсветкой ASUS Aura Sync, а также технологиями TÜV Flicker-free и TÜV Low Blue Light для заботы о глазах пользователя.

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