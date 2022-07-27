Представлен 4K-монитор ASUS ROG Strix XG32UQ

Компания ASUS представила игровой монитор ROG Strix XG32UQ, который получил 32-дюймовую IPS-панель с разрешением 3840:2160 пикселей. Новинка также характеризуется сертификатом DisplayHDR 600 (пиковая яркость 600 кд/м2), контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 1 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, кадровой частотой 144 Гц с возможностью разгона до 160 Гц, временем отклика GtG 1 мс, 96% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 130% sRGB, совместимостью с FreeSync Premium Pro и G-Sync для более плавного геймплея, фирменными игровыми средствами GamePlus, двумя разъемами HDMI 2.1, интерфейсом DisplayPort 1.4, двумя портами USB 3.2 Gen 1 Type-A, 3,5-мм разъемом для наушников и подставкой с возможностью регулировки, угла наклона, поворота и высоты дисплея.