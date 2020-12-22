Представлен 4K-монитор ASUS TUF Gaming VG289Q1A

Компания ASUS представила геймерский монитор TUF Gaming VG289Q1A, который получил 28-дюймовую IPS-панель. Новинка характеризуется разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 90% охватом цветовой палитры DCI-P3, технологией Adaptive-Sync для более плавного геймплея, временем отклика в 5 мс (GTG), кадровой частотой 60 Гц, функциями Flicker-Free и Low Blue Light для заботы о глазах пользователя, фирменными геймерскими средствами ASUS GamePlus, двумя стереофоническими динамиками мощностью по 2 Вт, одним разъемом DisplayPort 1.2 и двумя интерфейсами HDMI 2.0.

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