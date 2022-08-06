Представлен 4К-монитор ASUS VP289Q Eye Care

Компания ASUS пополнила ассортимент мониторов моделью VP289Q Eye Care, которая получила 28-дюймовую IPS-панель с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K). Новинка характеризуется яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, временем отклика GtG 5 мс, кадровой частотой 60 Гц, поддержкой технологии HDR-10 и 10-битного представления цвета, 100% охватом цветовой палитры sRGB и 90% охватом DCI-P3, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, поддержкой технологий Adaptive-Sync/FreeSync для более плавного геймплея, технологий Flicker-free и Low Blue Light с сертификатом TÜV Rheinland для заботы о глазах пользователя, 2-Вт стереофоническими динамиками, двумя разъемами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.2, 3,5-мм гнездом и креплением VESA. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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