Представлен 4K-монитор LG 27UP850-W

Компания LG представила профессиональный монитор 27UP850-W, который получил 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K). Новинка характеризуется 95% охватом цветовой палитры DCI-P3, сертификацией VESA DisplayHDR 400, яркостью до 400 кд/м2, технологией AMD FreeSync для более плавной картинки, кадровой частотой 60 Гц, временем отклика 5 мс (GtG), углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, контрастностью 1200:1, симметричным портом USB Type-C с функциями зарядки до 96 Вт и подключением к ноутбуку, стереодинамиками мощностью по 5 Вт каждый, одним интерфейсом DisplayPort 1.4, двумя разъемами HDMI 2.0, концентратор USB и подставкой с возможностью перевода в портретную ориентацию. Цена монитора составляет 550 долларов.