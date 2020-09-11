Представлен 4K-монитор LG 32UN550-W с HDR10 и AMD FreeSync

Компания LG пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью 32UN550-W, которая получила 31,5-дюймовую VA-матрицу с разрешением 3840:2160 пикселей. Новинка характеризуется яркостью 300 кд/м2, контрастностью 3000:1, углами обзора до 178 градусов, временем отклика 4 мс, частотой обновления 60 Гц, 90% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой HDR10, технологией AMD FreeSync для плавного игрового процесса, технологией Black Stabilizer для чёткого контраста, функцией Dynamic Action Sync для минимизации входной задержки, стереофоническими динамиками, одним интерфейсом DisplayPort, двумя HDMI и регулируемой подставкой.