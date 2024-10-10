Представлен 4K-монитор Philips 27B2U6903

Компания Philips пополнила ассортимент бизнес-мониторов моделью 27B2U6903, которая получила награды iF Design и RedDot Winner. Новинка характеризуется 27-дюймовой матрицей IPS с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K UHD), кадровой частотой 60 Гц, пиковой яркостью 350 нит, 96% покрытием цветовой палитры sRGB и 110% NTSC, углом обзора 178 градусов, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним DisplayPort 1.4 и одним Thunderbolt 4 с поддержкой 100-Вт зарядки, сетевым портом Ethernet на 2,5 Гб, комбинированный аудиогнездом, несколькими USB-разъемами и датчиком PowerSensor 2, который выключает монитор, когда пользователь отходит от него. Цена монитора в Европе составила 550 евро.