Представлен 4K-монитор Philips 27E2N1800

Компания Philips пополнила ассортимент недорогих 4K-мониторов моделью Philips 27E2N1800, которая основана на 27-дюймовой матрице IPS с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K). Новинка также характеризуется временем отклика 4 мс, частотой обновления 60 Гц, глубиной цвета 10 бит (8 бит плюс FRC), статической контрастностью 1000:1, пиковой яркостью 300 нит, 99% покрытием цветового пространства sRGB и 109% охватом цветовой палитры NTSC, подставкой с функцией регулировки угла наклона, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, а также креплением на стену VESA (100:100 мм). Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 150 долларов.

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