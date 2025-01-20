Представлен 4K-монитор Philips 32E1N5800L

Компания Philips пополнила ассортимент мониторов моделью 32E1N5800L, которая получила 31,5-дюймовую VA-матрицу с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 60 Гц, глубиной цвета 10 бит (8 бит + FRC), пиковой яркостью 300 нит, статической контрастностью 3500:1, 100% покрытием цветовой палитры sRGB и 88,59% охватом цветового пространства NTSC, подставкой с возможностью отрегулировать высоту, угол наклона и поворота, настенным креплением VESA 100:100 мм, двумя портами HDMI 2.0 и одним интерфейсом DisplayPort 1.4, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Монитор уже появился в китайской продаже по цене эквивалентной цене в 230 долларов.

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