Представлен 4K-монитор Redmi A27U

Компания Xiaomi пополнила ассортимент мониторов моделью Redmi A27U, которая станет доступна для покупки на родном для производителя китайском рынке 12 августа по цене в 165 долларов. Новинка характеризуется 27-дюймовой панелью IPS с разрешением 3840:2160 точек, кадровой частотой 60 Гц, 95% покрытием цветового пространства DCI-P3 и 100% охватом цветовой палитры sRGB, максимальной яркостью 300 нит, точностью цветопередачи ΔE<1, подставкой с возможностью регулировки угла наклона, подъёма и вращения, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и двумя портами DisplayPort 1.4.