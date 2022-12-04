Представлен 4K-монитор Samsung ViewFinity S8UT

Компания Samsung представила монитор ViewFinity S8UT, который получил две версии с диагональю 27 и 31,5 дюйма, разрешение и частота обновления которых составляют 3840:2160 пикселей и 60 Гц соответственно. Новинка также характеризуется временем отклика пикселя 5 мс, максимальной контрастностью 1000:1, двумя разъемами USB-C с интерфейсом Thunderbolt, тремя портами USB 3.0 Type-A, интерфейсом RJ-45 для проводной сети, разъемом HDMI, стереодинамиками и регулируемой подставкой с возможностью поменять высоту и перевести монитор в портретный режим. Цена и дата начала продаж ViewFinity S8UT пока не раскрываются.