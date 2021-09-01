Представлен 4K-монитор iiyama ProLite XUB2893UHSU

Компания iiyama пополнила ассортимент мониторов моделью ProLite XUB2893UHSU, которая получила 28-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 4K. Новинка также характеризуется кадровой частотой 60 Гц, максимальной яркостью 300 кд/м², контрастностью 1000:1, временем реакции пикселя 3 мс, интерфейсами HDMI и DisplayPort, четырёхпортовым концентратором USB (двумя разъемами USB 3.0 и двумя USB 2.0), двумя громкоговорителями мощностью по 2 Вт, поддержкой технологий регулировки яркости без мерцания и уменьшения влияния синего цвета в подсветке, подставкой с возможностью регулировки наклона от -5 до +23 градусов и высоты до 130 мм, а также переводом в портретную ориентацию. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.