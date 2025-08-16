Представлен 500-Гц монитор AOC Q27G4K

Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Q27G4K, которая получила 26,5-дюймовую QD-OLED-матрицу с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 500 Гц, максимальной яркостью 300 нит в режиме SDR и пиковой яркостью 1000 нит в HDR, контрастностью 1500000:1, временем отклика GtG 0,03 мс, глубиной цвета 10 бит, 100% покрытием цветовой палитры sRGB, 99% DCI-P3 и 98% Adobe RGB, точностью цветопередачи ΔE<2, сертификацией TÜV Rheinland по снижения воздействия синего света, технологией против мерцания Flicker Free, соответствием стандарту VESA DisplayHDR True Black 500, подставкой с регулировкой высоты, наклона и поворота, настенным креплением VESA, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним DP 2.1, двумя портами USB-A 5 Гбит/с с KVM, разъемами USB-B и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 695 долларов.

