Представлен 500-Гц монитор MSI MPG 272QR QD-OLED X50

Компания MSI объявила о выпуске игрового монитора MPG 272QR QD-OLED X50, который получил 26,5-дюймовую матрицу QD-OLED с разрешением 2560:1440 точек (формат WQHD). Новинка характеризуется кадровой частотой 500 Гц, максимальной яркостью 1000 нит в режиме HDR, временем отклика 0,03 мс (GtG), контрастностью 1500000:1, 138% покрытием цветового пространства sRGB, 99% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 98% Adobe RGB, поддержкой DisplayHDR True Black 500, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1a, одним портом USB Type-C и двумя USB Type-A со скоростью передачи данных 5 Гбит/с. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.