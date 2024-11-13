Представлен 520-Гц монитор AOC AGON PRO AG276FK

Компания AOC представила игровой монитор киберспортивного уровня AGON PRO AG276FK, который основан на 27-дюймовой матрице Fast IPS с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 520 Гц, скоростью отклика 0,5 мс (GtG) и 0,3 мс (MPRT), пиковой яркостью 400 нит, статической контрастностью 1000:1, 94% покрытием цветовой палитры DCI-P3, 94% охватом гаммы Adobe RGB и 119% охватом цветового пространства sRGB, поддержкой технологии Motion Blur Reduction (MBR) и MBR Sync для лучшей четкости картинки, подставкой с возможностью регулировки высоты до 130 мм, угла наклона, поворота и вращения, двумя интерфейсами HDMI 2.0, двумя портами DisplayPort 1.4 и USB-концентратором с четырьмя интерфейсами USB 3.2. Монитор станет доступен для покупки до конца месяца по цене в 660 евро.

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