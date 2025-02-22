Представлен 520-Гц монитор ViewSonic XG2737

Компания ViewSonic пополнила ассортимент игровых мониторов моделью XG2737, которая может похвастаться 27-дюймовой IPS-панелью с частотой обновления 520 Гц. Новинка также характеризуется разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD), пиковой яркостью 400 нит, статической контрастностью 1000:1, временем отклика 1 мс (GtG), 99-процентным покрытием цветового пространства sRGB, отображением 16,7 миллионов цветовых оттенков, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним DisplayPort, USB-концентратором с двумя разъемами USB Type-A, подставкой с функцией регулировки высоты, наклона и поворота, а также настенным креплением VESA (100:100 мм). Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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