Представлен 540-Гц монитор ASUS ROG Strix OLED XG259QWPG Ace

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью ROG Strix OLED XG259QWPG Ace, которая основана на 24,5-дюймовой матрице TrueBlack Glossy Tandem WOLED с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 540 Гц, временем отклика 0,02 мс, технологией Tandem WOLED для более высокой пиковой яркости, фирменным глянцевым покрытием TrueBlack Glossy, сертификацией VESA DisplayHDR 600 True Black, глубиной цвета 10 бит, 99,5% покрытием цветовой палитры DCI-P3, точностью цветопередачи Delta E менее 2, точными разметками на подставке и основании монитора, новым меню быстрого доступа, а также тремя режимами Esports Color Mode для оптимизации изображения. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

