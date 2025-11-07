Представлен 540-Гц монитор ASUS Swift OLED PG27AQWP-W

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью ROG Swift OLED PG27AQWP-W, которая основана на 27-дюймовой OLED-матрице с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 540 Гц, временем отклика 0,02 мс, поддержкой Tandem WOLED с увеличенной на 15% пиковой яркостью и на 60% увеличенным длительным сроком службы в сравнению с прошлым поколением, частотой обновления 540 Гц с разрешением QHD и 720 Гц при 720p, глянцевым покрытием TrueBlack Glossy, 99,5% покрытием цветовой палитры DCI-P3, глубиной цвета 10 бит, точностью цветопередачи ΔE<2, соответствием VESA DisplayHDR 500 True Black, портом DisplayPort 2.1a UHBR20 с пропускной способностью 80 Гбит/с, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и тремя USB 3.2 Gen 1 Type-A, 3,5-мм гнездом для наушников, датчиком Neo Proximity Sensor, регулируемой подставкой и полупрозрачной тыльной панелью. Цена монитора составляет 1100 евро.

