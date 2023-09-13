Представлен 540-Гц монитор Acer XV242F

Компания Acer пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью XV242F, которая основана на 24.1-дюймовой TN-матрице с частотой обновления 540 Гц. Новинка также характеризуется разрешением Full HD, временем отклика от серого к серому 1 мс (с функцией разгона до 0,1 мс), яркостью 400 нит, 99-процентным охватом цветового пространства sRGB, портами DP 1.4 и HDMI 2.0, двумя 2-Вт динамиками и поддержкой технологии NVIDIA G-Sync. Цена монитора в Китае составляет 685 долларов. Недавно монитор на такой же матрице представила и компания ASUS. За него просят 900 долларов.