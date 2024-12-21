Представлен 540-Гц монитор Titan Army P25M2L

В Китае стартовали продажи геймерского монитора Titan Army P25M2L, который оценен в эквивалент 755 долларов. Новинка характеризуется 24,1-дюймовой матрицей Fast TN с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD), кадровой частотой 540 Гц, 8-битной глубиной цвета, статической контрастностью 1000:1, пиковой яркостью 400 нит, 153% покрытием цветового пространства sRGB, 96% охватом DCI-P3 и 99% Adobe RGB, временем отклика 0,2 мс (MPRT), интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1, 3,5-мм гнездом для наушников и фирменной подставкой с возможностью отрегулировать угол наклона, подъём и вращение.