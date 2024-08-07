Представлен 57-дюймовый монитор Cooler Master GP57ZS

Компания Cooler Master пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью GP57ZS, которая основана на 57-дюймовой изогнутой VA-панели c разрешением 7680:2160 пикселей (формат DUHD). Новинка также характеризуется соотношением сторон 32:9, подсветкой Mini-LED с 2304 участками локального затемнения, кадровой частотой 120 Гц, радиусом кривизны 1500R, пиковой яркостью 1000 нит, 98% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 99% sRGB, временем отклика от серого к серому 1 мс, сертификацией VESA DisplayHDR 1000, двумя интерфейсами HDMI 2.1, четырьмя портами USB 3.2 Type-A и одним USB Type-B, разъемом USB-C с поддержкой зарядки других устройств мощностью 90 Вт, портом DisplayPort 1.4 и двумя 10-Вт динамиками. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.