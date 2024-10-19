Представлен 57-дюймовый монитор Thunderbird U9

Компания TCL пополнила ассортимент сверширокоформатных мониторов моделью Thunderbird U9, которая получила 57-дюймовую HVA-панель с разрешением 7680:2160 точек (формат Dual 4K). Новинка также характеризуется подсветкой MINI LED с 2304 зонами, радиусом кривизны 1000R, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1200 нит, временем отклика 1 мс, динамической контрастностью 1000000:1, глубиной цвета 10 бит (8-бит плюс FRC), 98-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, двумя 5-Вт динамиками, двумя портами HDMI 2.1, одним интерфейсом DisplayPort 1.4, портом USB-C с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт, четырьмя разъемами USB-A 3.0 и одним USB-B 3.0, 3,5-мм гнездом для наушников, подставкой с функцией регулировки угла наклона, подъёма и поворота, креплением VESA 100:100 мм и RGB-подсветкой. Монитор уже доступен для покупки на дебютном китайском рынке по цене в 1610 долларов.