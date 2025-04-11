Представлен 60-Гц монитор Xiaomi 4K Monitor A27Ui

Компания Xiaomi объявила о выпуске монитора 4K Monitor A27Ui, который получил 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K UHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 60 Гц, временем отклика 6 мс, максимальной яркостью 360 нит, поддержкой HDR10, контрастностью 1200:1, точностью цветопередачи ΔE<1, 95% покрытием цветового пространства DCI-P3 и 100% охватом sRGB, сертификацией TÜV Low Blue Light о низком уровне синего цвета, гибко регулируемой подставкой, настенным креплением VESA 75:75, интерфейсами HDMI, DisplayPort и USB-C с поддержкой 90-Вт зарядки. Цена и дата начала продаж монитора пока не объявлены.