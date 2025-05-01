Представлен 600- Гц монитор Acer Nitro XV240 F6

Компания Acer пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Nitro XV240 F6, которая получила 24,1-дюймовую TN-матрицу с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц (через разъем HDMI 2.0) и 600 Гц (через DisplayPort 1.4), контрастностью 100000000:1, пиковой яркостью 400 нит, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR400, временем отклика 1 мс GTG, 90% покрытием цветовой палитры DCI-P3, отображением 16,7 миллиона цветовых оттенков, поддержкой технологии VisionCare для заботы о глазах пользователей, двумя портами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.4, двумя 2-Вт динамиками, настенным креплением VESA 100:100 мм, а также подставкой с регулировкой угла наклона, поворота, вращения и высоты. Монитор появится в европейской продаже в третьем квартале по цене в 800 евро.

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