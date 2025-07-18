Представлен 610-Гц монитор Philips Evnia 24M2N5200X

Компания Philips пополнила ассортимент мониторов моделью Evnia 24M2N5200X, которая получила 24,1-дюймовую матрицу Fast TN с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой до 610 Гц, временем отклика GtG 0,3 мс или 0,1 мс, 99,8% покрытием цветовой палитры sRGB и 93,6% охватом DCI-P3, типичной яркостью 350 нит и пиковой 500 нит, сертификацией VESA DisplayHDR 400, подставкой с возможностью регулировки высоты до 250 мм, угла наклона, поворота и вращения, поддержкой крепления на стол с зажимом, настенным VESA-креплением, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним портом DisplayPort 1.4, USB-концентратором с одним восходящим разъемом USB-B (5 Гбит/с), двумя нисходящими портами USB-A (5 Гбит/с) и 3,5-мм аудиогнездом. Цена монитора на дебютном китайском рынке составила эквивалент 835 долларов.

Представлен 390-Гц монитор Philips Evnia 25M2N5200U…
Компания Philips пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Evnia 25M2N5200U, которая основана на…
320-Гц монитор Acer Predator XB323QK V4 оценен в 700 евро …
Компания Acer пополнила ассортимент игровой моделью Predator XB323QK V4, которая основана на 31,5-дюймово…
Представлен 144-Гц монитор MSI PRO MP245PG E14 …
Компания MSI объявила о выпуске бизнес-мониторов PRO MP245PG E14 и PRO MP275PG E14, которые отличаются ди…
Представлен 120-Гц монитор Lenovo ThinkVision T34WD-40…
Компания Lenovo пополнила ассортимент широкоформатных мониторов моделью ThinkVision T34WD-40, которая осн…
Представлен 120-Гц монитор Lenovo ThinkVision T24-40…
Компания Lenovo пополнила ассортимент мониторов моделью ThinkVision T24-40, которая основана на 23,8-дюйм…
Портативный монитор Acer PD163Q вышел в России …
Компания Acer дала старт российским продажам портативного монитора PD163Q, который оценен в 39 тысяч рубл…
Представлен 260-Гц монитор Philips Evnia 27M2N3501PA …
Компания Philips пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Evnia 27M2N3501PA, которая получила 2…
Представлен 600-Гц монитор MSI MPG 242R X60N …
Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью MPG 242R X60N, которая основана на 24,1-дюйм…
GIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цветеGIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цвете
Игровой монитор GIGABYTE GS27FC обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27FC обзор и тесты
Игровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тесты
Игровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тесты
Игровой QHD-монитор 180 Гц. Обзор и тесты GIGABYTE M27QAИгровой QHD-монитор 180 Гц. Обзор и тесты GIGABYTE M27QA
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor