Представлен 610-Гц монитор Philips Evnia 24M2N5200X

Компания Philips пополнила ассортимент мониторов моделью Evnia 24M2N5200X, которая получила 24,1-дюймовую матрицу Fast TN с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой до 610 Гц, временем отклика GtG 0,3 мс или 0,1 мс, 99,8% покрытием цветовой палитры sRGB и 93,6% охватом DCI-P3, типичной яркостью 350 нит и пиковой 500 нит, сертификацией VESA DisplayHDR 400, подставкой с возможностью регулировки высоты до 250 мм, угла наклона, поворота и вращения, поддержкой крепления на стол с зажимом, настенным VESA-креплением, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним портом DisplayPort 1.4, USB-концентратором с одним восходящим разъемом USB-B (5 Гбит/с), двумя нисходящими портами USB-A (5 Гбит/с) и 3,5-мм аудиогнездом. Цена монитора на дебютном китайском рынке составила эквивалент 835 долларов.