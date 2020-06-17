Представлен 7-дюймовый смартфон Tecno Spark Power 2

Компания Tecno пополнила ассортимент смартфонов-долгожителей моделью Tecno Spark Power 2, которая оценена в 130 долларов. Новинка характеризуется 7-дюймовым экраном с разрешением HD+, платформой MediaTek Helio P22, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, слотом для карт памяти MicroSD, основной квадрокамерой с модулями разрешением 16 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, предустановленной операционной системой Android 10 с оболочкой HiOS, стереодинамиками, дактилоскопическим сенсором, поддержкой разблокировки по лицу, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.