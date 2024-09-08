Представлен 75-Гц монитор ViewSonic VP2776T-4K

Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью VP2776T-4K, которая получила 27-дюймовую матрицу Nano IPS с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K). Новинка также характеризуется частотой обновления изображения 75 Гц, пиковой яркостью 400 нит, показателем статической контрастности 2000:1, временем отклика 5 мс, глубиной цвета 10 бит (8-бит плюс FRC), 95% покрытием цветового пространства DCI-P3 и 100% sRGB, сертификацией Pantone, подставкой с функцией регулировки подъёма, угла наклона и вращения, двумя 3-Вт динамиками, креплением VESA 100:100, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4, двумя портами Thunderbolt 4 (один поддержки обратную зарядку мощностью 100 Вт), тремя разъемами USB-A 3.2, по одному USB-B 3.2 и USB-C 3.2, а также портом RJ45. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.