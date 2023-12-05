Представлен 75-Гц монитор ViewSonic VX2462-H-3

Компания ViewSonic пополнила ассортимент доступных мониторов моделью VX2462-H-3, которая основана на 23,8-дюймовой IPS-панели с разрешением 1920:1080 пикселей. Новинка также характеризуется частотой обновления 75 Гц, глубиной цвета 8 бит, 97-процентным охватом цветовой палитры sRGB, яркостью 250 кд/м2, очень тонкими рамками с трех сторон, цифровым интерфейсом HDMI 1.4, аналоговым разъемом VGA для подключения монитора к компьютеру, а также подставкой с возможностью наклона и поворота в портретный режим. ViewSonic VX2462-H-3 оценен на китайском рынке в 489 юаней, что составляет примерно 6300 рублей по актуальному курсу.