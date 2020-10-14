Представлен Apple iPhone 12 с OLED-дисплеем и 5G

Помимо премиальных iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, Apple также объявила об анонсе iPhone 12 и iPhone 12 mini, добавив более доступной линейке премиальные функции.

iPhone 12 этого года получил OLED-дисплей Super XDR с той же диагональю 6,1 дюйма и гораздо более высоким разрешением 2532x1170. Пиковая яркость составляет 1200 нит, что соответствует моделям Pro. Дисплей имеет частоту обновления 60 Гц и сохранил привычный вырез. Как и версии Pro более доступная линейка получила прочное стекло Ceramic Shield. Apple утверждает, что стекло Ceramic Shield «в 4 раза лучше выдерживает падение» и «прочнее любого стекла для смартфонов».

5G была огромной частью презентации Apple. IPhone 12 поддерживает mmWave в США, а также более распространенный (но более медленный) 5G с частотой менее 6 ГГц. Apple протестировала скорость у 100 операторов и заявила, что может достичь 3,5 Гбит/с в контролируемой среде и до 4 Гбит/с в идеальных условиях.

За работу отвечает 6-ядерный Apple A14 Bionic, 4-ядерный графический процессор и доводит общее количество транзисторов до 11,8 миллиардов, что примерно на 40% больше, чем у A13 Bionic. Заявленная поддержка 11 триллионов операций в секунду, что позволит повысить производительность от разблокировки лица до работы камеры. Apple iPhone 12 получил новую 12 МП камеру с более яркой диафрагмой f / 1,6, обещая до 27% лучший захват света и дополнительную сверхширокую камеру на 12 МП f / 2,4. Основная камера имеет оптическую стабилизацию изображения, а сверхширокая - нет. Обе задние камеры, а также селфи-камера теперь могут снимать изображения в ночном режиме.

Apple удалила Earpods и зарядное устройство из розничной упаковки iPhone. Возвращение MagSafe позволит новому беспроводному зарядному устройству Apple закрепляться на задней панели iPhone 12 и обеспечивать беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт. Обычные беспроводные зарядные устройства Qi развивают мощность до 7,5 Вт, а проводная зарядка - до 20 Вт, если вы приобретете необходимый адаптер.

Обновленная модель также стала на 11% тоньше, на 16% легче и на 15% меньше по объему, чем iPhone 11. iPhone 12 доступен в зеленом, красном, белом, черном и новый синем цвете. Боковые стороны телефона матовые, а задняя панель глянцевая. Предварительные заказы стартуют 16 октября по цене $ 799.
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