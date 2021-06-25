Представлен E Ink-монитор Onyx Boox Mira Pro

Компания Onyx пополнила ассортимент мониторов моделью Boox Mira Pro, которая получила 25,3-дюймовую монохромную панель на электронной бумаге E Ink. Новинка характеризуется разрешением 3200:1800 пикселей, функцией подсветки, настройкой цветовой температуры, алюминиевым корпусом, регулируемой подставкой с возможностью перевода дисплея в портретную ориентацию, двумя интерфейсами USB Type-C, разъемом mini-HDMI, а также совместимостью с ПК и мобильными гаджетами, работающими под управление операционных систем Windows 10, macOS, Linux, Android и iPadOS. Также отметим, что монитор занимает 85 % площади фронтальной поверхности. Boox Mira Pro станет доступен для покупки в октябре по цене в 1500 долларов.